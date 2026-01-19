Mardin'de Emekli Aylıklarına Tepki - Son Dakika
Mardin'de Emekli Aylıklarına Tepki

19.01.2026 14:06
Mardin'de emekliler, bin liralık zamı yetersiz buluyor ve yaşam koşullarını sorguluyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - En düşük emekli aylığının bu aydan geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Mardin'de yurttaşlar ise bin liranın yetersizliğini dile getiriyor. Bir emekli, "Ne alalım o bin lirayla? Açız, emekli zor durumda" dedi.

Mardinliler, en düşük emekli aylığına yapılması gündemde olan yaklaşık bin liralık zamla ilgili görüşlerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Zam teklifinin mevcut ekonomik koşullarda yetersiz olduğunu ifade eden kent sakinleri, bin liralık artışın günlük hayatta karşılığı olmadığını belirtti.

Mardin'de yaşayan emekli Ayşe Abakay, "Bin lira nedir? Bir markete gidemiyoruz, bir pazara gidemiyoruz. Ne alalım o bin lirayla? Açız, emekli zor durumda, yetmiyor. Her zaman borçluyuz, her zaman. Kirayı mı verelim, eve bir şey mi alalım? Yani ne alalım? Ancak ekmek, su, elektrik, doğal gaz; başka bir şey yok. Niye milletvekilleri alıyor o kadar parayı? Biz insan değil miyiz? Biz de insanız" ifadelerini kullandı.

"Bize bir faydası yok bin liranın"

Emekli maaşın çok yetersiz olduğunu ifade eden Ali Akın ise şunları söyledi:

"Bin liraya ne geliyor kardeşim? Bin lira bir yemektir. Bir faydası yok bize bin liranın. En az 5 bin lira olması lazım ki bir şeye benzesin. Çocuğa versen bin lirayı, almıyor artık. Yetmiyor. Eğer devletimiz bizi düşünürse, biraz daha emekli maaşını artırmalı. İşte ben 1'in 4'ünden emekliye ayrıldım. 3600 ek göstergeyi vereceklerdi, şimdiye kadar vermediler. Bizi düşünsünler istiyorum. Başka bir diyeceğim yok."

"Bin liraya ne geliyor ki?"

Kent sakini Şehmus Özel de, "Zaten emekli maaşı hiçbir şey değil. Bizim 5 senede aldığımızı milletvekili bir ayda alıyor. Nasıl oluyor şimdi? Bir özel doktora gitse, muayenesiyle beraber o maaş gidiyor yani. Bir seferde gidiyor. Ne gelir ki? Bin liraya ne geliyor ki? Ne geliyor artık?" dedi.

Kaynak: ANKA

