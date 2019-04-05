Son Dakika Haberleri: Mardin'de Evlerin Duvarı Yıkıldı, Dağdan Kaya Parçaları Koptu

Mardin'de Evlerin Duvarı Yıkıldı, Dağdan Kaya Parçaları Koptu

6 dakika önce

MARDİN'de 1 haftadır etkili olan aşırı yağmurlarla birlikte birçok tarihi taş evin duvarı yıkıldı.

Mardin'de Evlerin Duvarı Yıkıldı, Dağdan Kaya Parçaları Koptu, System.String[]
MARDİN'de 1 haftadır etkili olan aşırı yağmurlarla birlikte birçok tarihi taş evin duvarı yıkıldı. Eski Mardin yolunda ise dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Kentte son 1 haftadan bu yana etkili olan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Tarihi kentteki bir çok taş evin duvarı yağışla birlikte yıkıldı. Eski Mardin yolunda ise dağdan kaya parçaları koptu. Kayaların düştüğü yolda trafiğe kapanırken, şans eseri yaralanan olmadı. Karayolları Şefliği ekipleri güvenlik önlemi aldıkları yolda temizlik çalışması yaptı. Vali Mustafa Yaman da olay yerinde inceleme yaptığı yol, kayaların kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:55 Kaynak: DHA

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