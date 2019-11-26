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Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı
6 saat önce
Mardin'de terör soruşturması kapsamında yerlerine kayyum atanan HDP'li Savur Belediyesi Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
Mardin'de terör soruşturması kapsamında yerlerine kayyum atanan HDP'li Savur Belediyesi Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.
HDP'li Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez ile 4 belediye çalışanı 12 gün önce gözaltına alınmıştı. 3 belediye başkanı ve beraberindeki belediye çalışanlarının emniyetteki ifadeleri bugün sona erdi. Savcılık sorguları yapılan eski başkanlar, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Haklarında tutuklama talep edilen 3 eski başkan mahkemece tutuklandı. - MARDİN
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