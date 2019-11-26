Son Dakika Haberleri: Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı

6 saat önce

Mardin'de terör soruşturması kapsamında yerlerine kayyum atanan HDP'li Savur Belediyesi Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.

Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı, System.String[]

Mardin'de terör soruşturması kapsamında yerlerine kayyum atanan HDP'li Savur Belediyesi Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.


HDP'li Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez ile 4 belediye çalışanı 12 gün önce gözaltına alınmıştı. 3 belediye başkanı ve beraberindeki belediye çalışanlarının emniyetteki ifadeleri bugün sona erdi. Savcılık sorguları yapılan eski başkanlar, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Haklarında tutuklama talep edilen 3 eski başkan mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Gülistan Öncü, Mardin, Savur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
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Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı
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