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MARDİN'DE GÜVENLİK KORUCULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERDİLDİ - Son Dakika

MARDİN'DE GÜVENLİK KORUCULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERDİLDİ

08.12.2021 12:58
MARDİN'DE GÜVENLİK KORUCULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERDİLDİ

İLLER İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'de güvenlik korucularına yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlendi.

İLLER İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'de güvenlik korucularına yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlendi.

Mardin Vali Vekili Gürsel Temurci, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Cenk Gedik, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de katıldığı proğram saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

200 GÜVENLİK KORUCUSU KATILDI

Eğitim programına güvenlik korucuları yoğun ilgi gösterdi. İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, ülke genelince 75 bin 164 Güvenlik Korucusunun görev yaptığını ifade etti. Karaman, 'Güvenlik korucularımızın görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeleri için her türlü desteği sağlamaya özen göstermekteyiz. Bugün itibari ile ülkemiz genelinde 32 ilde 56 bin 562 güvenlik korucusu, 18 bin 602 gönüllü olmak üzere toplam 75 bin 164 Güvenlik Korucusu ve Gönüllü Güvenlik Korucusu görev yapmaktadır dedi.

Mardin Vali Vekili Gürsel Temurci, Ülkemizin bir çok yerinde huzur ve güven ortamının sağlanmasında ve terörle mücadele de her daim Emniyet ve Jandarma birimlerimizin yanında bulunan güvenlik korucularımızın önemi ortadadır. İlimizde de 3 Bin 214 güvenlik korucumuz, 731 gönüllü güvenlik korucumuz üstlendikleri tarihi sorumlulukları, özveri ile yerine getirmektedir. Şüphesiz ki tüm korucularımızın kolluk kuvvetlerimize verdiği destek ve devletimize sağladığı katkı, milletimizin ve ülkemizin takdirini toplamaktadır. Milletimizin tüm kolluk birimlerimize, korucularımıza güveni ve inancı tamdır dedi.

MARDİN'DE GÜVENLİK KORUCULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERDİLDİ
MARDİN'DE GÜVENLİK KORUCULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, İstiklal Marşı, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE GÜVENLİK KORUCULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARDİN'DE GÜVENLİK KORUCULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERDİLDİ - Son Dakika
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