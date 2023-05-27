Otların arasındaki tele dokunan inek akıma kapıldı! Feci şekilde telef olduğu anlar kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Erikli kırsal mahallesinde meydana gelen olayda Erikli Mahallesinde bulunan bir elektrik direğinin bilinmeyen bir nedenle kopan teli direğe sarkıp yeşil otların içine kadar indi.

AKIMA KAPILAN İNEK OLDUĞU YERE YIĞILDI

O sırada elektrik telini fark eden iki kadın ineklerini korumaya çalışırken, bir inek otlamak için kopan elektrik teline doğru yürüdü. Kabloya doğru giden inek, elektrik teline dokununca elektrik akımına kapıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kısa süre can çekişen inek olay yerinde telef olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan ikinci inek ise kadınların fark etmesiyle son anda kurtarıldı.