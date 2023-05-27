Otların arasındaki tele dokunan inek akıma kapıldı! Feci şekilde telef olduğu anlar kamerada - Son Dakika
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Otların arasındaki tele dokunan inek akıma kapıldı! Feci şekilde telef olduğu anlar kamerada

27.05.2023 10:24

Mardin'de kopan elektrik iletgenine doğru yürüyen inek, elektrik çarpması sonucu olay yerinde telef oldu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda ineğin sahibi olan kadının çaresizliği yürekleri dağladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Erikli kırsal mahallesinde meydana gelen olayda Erikli Mahallesinde bulunan bir elektrik direğinin bilinmeyen bir nedenle kopan teli direğe sarkıp yeşil otların içine kadar indi.

AKIMA KAPILAN İNEK OLDUĞU YERE YIĞILDI

O sırada elektrik telini fark eden iki kadın ineklerini korumaya çalışırken, bir inek otlamak için kopan elektrik teline doğru yürüdü. Kabloya doğru giden inek, elektrik teline dokununca elektrik akımına kapıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kısa süre can çekişen inek olay yerinde telef olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan ikinci inek ise kadınların fark etmesiyle son anda kurtarıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • ben irfo: inek te candir ama yerine insanda olabilirdi tedasa dava açmaniz lazim Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Soner Taşkıran: Tedaşa dava açın tazminatınızı alın bi inek parası verilmesi gerekir Cevap Yaz 95 4 Yayından Kaldır
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Kızıltepe, Erikli, Mardin, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otların arasındaki tele dokunan inek akıma kapıldı! Feci şekilde telef olduğu anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otların arasındaki tele dokunan inek akıma kapıldı! Feci şekilde telef olduğu anlar kamerada - Son Dakika
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