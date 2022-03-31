Mardin'de "Kalbim Kudüs'te Kaldı" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de "Kalbim Kudüs'te Kaldı" paneli düzenlendi

31.03.2022 17:36
Mardin'de "Kalbim Kudüs'te Kaldı" paneli düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ahmet Turgut ile Kalbim Kudüs'te Kaldı" paneli yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ahmet Turgut ile Kalbim Kudüs'te Kaldı" paneli yapıldı.

Panelde, senarist ve yazar Ahmet Turgut daha önce ziyaret ettiği Kudüs'ün anlamını, İslam alemi için önemini ve oradaki izlenimlerini aktardı.

Öğrencilere ücretsiz dağıtılan Ahmet Turgut'un "Kalbim Kudüs'te Kaldı" kitabı ile sohbet havasında geçen panele, gençler ilgi gösterdi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Turgut, Turizm, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Kalbim Kudüs'te Kaldı' paneli düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de "Kalbim Kudüs'te Kaldı" paneli düzenlendi - Son Dakika
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