Mardin'de kapkaç yapan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Mardin"de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli, çaldığı çantayla birlikte Nusaybin'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:26 Kaynak: AA
Mardin"de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli, çaldığı çantayla birlikte Nusaybin'de yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Artuklu İlçe otogarında kapkaç yöntemiyle bir kadına ait el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmada, ilçe girişinde durdurulan otobüste polis şüphelendiği bir kişinin çantasında arama yaptı.
Aramada, kapkaç yöntemiyle çalınan el çantası ve içerisindeki cep telefon ele geçirildi.
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