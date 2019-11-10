Mardin'de kapkaç yapan şüpheli yakalandı

Mardin"de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli, çaldığı çantayla birlikte Nusaybin'de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu İlçe otogarında kapkaç yöntemiyle bir kadına ait el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmada, ilçe girişinde durdurulan otobüste polis şüphelendiği bir kişinin çantasında arama yaptı.

Aramada, kapkaç yöntemiyle çalınan el çantası ve içerisindeki cep telefon ele geçirildi.