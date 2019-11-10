Son Dakika Haberleri: Mardin'de kapkaç yapan şüpheli yakalandı
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Mardin'de kapkaç yapan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mardin"de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli, çaldığı çantayla birlikte Nusaybin'de yakalandı.

Mardin'de kapkaç yapan şüpheli yakalandı, System.String[]

Mardin"de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli, çaldığı çantayla birlikte Nusaybin'de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu İlçe otogarında kapkaç yöntemiyle bir kadına ait el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmada, ilçe girişinde durdurulan otobüste polis şüphelendiği bir kişinin çantasında arama yaptı.

Aramada, kapkaç yöntemiyle çalınan el çantası ve içerisindeki cep telefon ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin, Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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