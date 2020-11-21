Mardin'de kış çaylarına talep arttı - Son Dakika

Mardin'de kış çaylarına talep arttı

21.11.2020 18:24

Mardin'de kış çaylarına talep arttı Mardin'de soğuk havaların başlaması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunan kış çaylarına talep arttı.

Mardin'de kış çaylarına talep arttı

MARDİN - Mardin'de soğuk havaların başlaması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunan kış çaylarına talep arttı.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar şifalı bitkilere yönelmeye başladı. Vatandaşların, cilt hastalıklarına iyi gelen, iltihap temizleyen, kolesterolü düşüren ve vitamin ihtiyacını karşılayan Mardin palamudu ve karaciğer hastalıklarını önleyen küşut bitkisine talebi arttı. Mardin'in Artuklu ilçesinde aktar olan İbrahim Halil Gökçeoğlu kış çaylarının son günlerde müşteriler tarafından en çok tercih edilen ürünler olduğunu söyledi. Gökçeoğlu, "Soğuklar başlayınca vatandaşların kış çaylarına talebi arttı. Kış çayı tarçın, zencefil, ıhlamur, hatmi çiçeği, kuş burnu ve ibisküs karışımından oluşan çayımızdır. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bronşite, öksürüğe ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Birçok faydası var saymakla bitmez. Mardin'de çıkan palamut var kış aylarında. İltihap kurutucu özelliği var. Palamuda olan rağbet de aynı şekilde çok fazla. İltihap kurutucu özelliği ve şeker hastalığına iyi geldiği için. Birçok faydası bulunmakta. Kestane gibi pişiriliyor. Şeker hastalığı içinde kabuğu soyulup yeniliyor. Küşut da aynı çay gibi demlenip sabah aç karna içiliyor. Karaciğer yağlanmasına, karaciğeri temizliyor, karaciğer lekelerini gideriyor ve şeker hastalığına iyi geliyor" dedi.

Mardin'de kış çaylarına talep arttı
Mardin'de kış çaylarına talep arttı
Mardin'de kış çaylarına talep arttı
Mardin'de kış çaylarına talep arttı

Mardin, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mardin'de kış çaylarına talep arttı - Son Dakika


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