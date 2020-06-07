Mardin'de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Mardin'de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesine bağlı Şenköy mevkisinde meydana geldi. 44 PV 851 plakalı araç, ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti