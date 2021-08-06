Mardin'de mahalle konaklarında 300 kadın eğitim alıyor - Son Dakika

Mardin'de Artuklu Belediyesince 4 mahalle konağında kadınlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili mesleki eğitim veriliyor.

Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Yenişehir, İstasyon, Ortaköy ve Kabala mahalle konaklarında 300 kadına eğitim verildiğini belirterek, mahalle konaklarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterildiğini söyledi.

Tutaşı, "Kadınlarımız, okuma yazmanın yanı sıra, örgü, dikiş, nakış ve ev tekstili gibi kurslarda mesleki eğitim alıyor. Bu kadınlarımızın ürettiği ürünler belediyemize ait teşhir noktalarında satışa sunuluyor. Vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Halkımız için ne yapsak azdır. Bu mahalle konaklarının sayılarını artırmak istiyoruz. Çünkü kadınlarımız bu mahalle konaklarına büyük ilgi gösteriyor.! dedi.