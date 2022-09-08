Sergiye, Vali Mahmut Demirtaş , İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Mira Koldaş Sanat Galerisi ve Sanat Danışmanlığı kurucusu ve yöneticisi Mira Koldaş, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç , Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Tuğrul, Mezopotamya, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de resim ve heykel sergisi açıldı - Son Dakika

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