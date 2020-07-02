Mardin'de menfeze gizlenmiş vaziyette patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de menfeze gizlenmiş vaziyette patlayıcı madde ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda menfeze gizlenmiş vaziyette 10 litre kapasiteli bidon içerisinde alüminyum tozu ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı maddesi ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda menfeze gizlenmiş vaziyette 10 litre kapasiteli bidon içerisinde alüminyum tozu ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı maddesi ele geçirildi.
Nusaybin ilçesi sınırlarında TEM Büro Amirliğine bağlı ekiplerce menfezlerde yapılan aramalar sırasında, şeffaf bidon içerisinde patlayıcı madde olduğu tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından yapılan incelemelerde 10 litre kapasiteli bidon içerisinde alüminyum tozu ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı maddesinin olduğu anlaşıldı.
Konu ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:23 Kaynak: İHA
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