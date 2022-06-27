Mardin'de OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik toplantı salonunda, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıya, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu'nun yanı sıra müteşebbis heyeti üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

Gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, OSB ile ilgili konular ele alınarak, fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Demirtaş, Mardin'de huzur ve istikrar ortamının sürdüğünü, sağlanan desteklerle yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin kente artarak devam ettiğini söyledi.

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesinin ülke ihracatına ciddi katkılar sunduğunu ifade eden Demirtaş, özellikle son yıllarda yapılan tekstil yatırımlarıyla da Mardin'in bir tekstil şehri olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Demirtaş, yatırımcılara Mardin'e yatırım yapmaları çağrısında bulundu.