Mardin'de PKK operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

MARDİN'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle arama kaydı bulunan H.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mazıdağı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan kaydı olan H.K.'nin, kırsal Evciler Mahallesi'ndeki evine geleceği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda H.K., mahalle girişinde yakalanarak, gözaltına alındı. H.K.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.