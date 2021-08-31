Çevredeki ilçelerden de yangına müdahale için itfaiye ekipleri istendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin- Kızıltepe D-950 kara yolu üzeri orman fidanlık arkasında bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mardin 'de bir plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Son Dakika › Güncel › Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (3) - Son Dakika

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