Son Dakika Haberleri: Mardin'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Mardin'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

5 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mardin'de şehitler için mevlit okutuldu.

Mardin'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mardin'de şehitler için mevlit okutuldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şakir Nuhoğlu Cami'inde şehitler için mevlit okuttu. Programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, İl Müftüsü İsmail Çiçek, polis memurları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek görevi başında şehit olan kahraman Türk asker ve polislere dualar etti. Türkiye'nin bütünlüğü için de duaların edildiği etkinlik, mevlit okutulması ile sona erdi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:30 Kaynak: İHA

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