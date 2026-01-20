Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

20.01.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö. (30) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ç.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Güvenlik, 3-sayfa, Mardin, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
İmzalar atıldı Acun Ilıcalı’dan tarihi transfer İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer
Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin’de toplayacak Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'de toplayacak
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu ''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu

20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas’ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 20:27:24. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.