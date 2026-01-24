Mardin'de SYDV Müdürü Gözaltına Alındı

(MARDİN)- Mardin'in Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü olarak görev yapan B.B. (48), sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "sahte diploma ve hırsızlık" soruşturması kapsamında Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü B.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda polis ekipleri, şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucu B.B., "resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve haksız kazanç" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.