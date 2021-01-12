Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika

Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı

12.01.2021 08:33

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 22 kişi eş zamanla operasyonla gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 22 kişi eş zamanla operasyonla gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince YILDIRIM-8 operasyonları kapsamında Sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonları sürdürüyor.

Operasyonlar kapsamında tespit edilen 13 sığınak ve 8 depo kullanılamaz hale getirilirdi, 2 kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, el telsizi, mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Sığınaklarda ele geçen örgütsel dökümanlarda yapılan incelemelerde, örgüt mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçen digital materyaller ile cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı
Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı
Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı
Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı
Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı
Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı
Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı
Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika


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