Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı

11.05.2022 12:18
Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün ve alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 19 Mart'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) organizesinde Kızıltepe ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliğinde, terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası, afiş ve flamalarla örgütsel sloganlar atarak silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, cep telefonu, sim ve hafıza kartları gibi dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Demirtaş'ın birlik çağrısı PKK'nın güç kaybının sonucudur ve hapis hayatından kurtulmak için PKK'yı satmaya hazır... Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Demirtaş'ın birlik çağrısı PKK'nın güç kaybının sonucudur ve hapis hayatından kurtulmak için PKK'yı satmaya hazır... Son dakika haberleri... Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 10 gözaltı Son dakika haberleri... Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 10 gözaltı

Kızıltepe, Mardin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement