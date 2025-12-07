Mardin\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN