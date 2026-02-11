Mardin'de Yabancı Kadınların Kapı Zorlama Anları Kamerada - Son Dakika
Mardin'de Yabancı Kadınların Kapı Zorlama Anları Kamerada

11.02.2026 17:23
Artuklu'da 4 kadın, bir dairenin kapısını kimlik kartıyla açmaya çalıştı. Güvenlik kamerada kaydedildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 4 kadının, girdikleri binada bir dairenin kapısını kimlik kartıyla açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu 4 kadın, binaya girerek 3'üncü kattaki bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca kadınlar, yabancı uyruklu vatandaşlara verilen kimlik kartıyla kapıyı açmaya çalıştı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadınların zile bastıktan sonra bir süre bekledikleri, içeriden ses gelmeyince kimlik kartıyla kapıyı zorladıkları görüldü.

'GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI POLİSE VERDİK'

Olayla ilgili konuşan apartman görevlisi Davut Çağan, binalarında son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, "Bu hırsızlık olayları son zamanlarda çok oldu. Dün 4 kadın, 10 veya 15 dakika içinde bir evi patlatıp gittiler. Biz onların kaydını polislere verdik. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Markete gidip gelinceye kadar binaya giriyorlar. Apartman sakinlerini takip edip kapı kapanmadan onlar da içeri giriyor. Bu sabah kasaba gittim. Dönünceye kadar yine bir kadın binaya girmişti. Apartman sakini beni aradı. Ben hemen geldim. Kapıda onu gördüm. Dışarı attım. Fotoğrafını da çekip polislere attım. Dünkü olayda da zaten güvenlik kamerası kaydı var. İnşallah bir daha olmaz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Artuklu, Mardin, Güncel, Suç

