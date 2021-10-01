Mardin'de yetim ve öksüz çocuklar için çilek bahçesinde etkinlik - Son Dakika

Mardin'de yetim ve öksüz çocuklar için çilek bahçesinde etkinlik

Kızıltepe ilçesinde Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin oluşturduğu Mezopotamya Çilek Bahçesi yetim ve öksüz çocukları ağırladı.

Kızıltepe ilçesinde Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin oluşturduğu Mezopotamya Çilek Bahçesi yetim ve öksüz çocukları ağırladı. Kaymakam Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam'ın başkanlığında 15 girişimci kadın tarafından kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin oluşturduğu Mezopotamya Çilek Bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar çilek hakkında bilgi aldı. Çileğin nasıl yetiştirileceği, bakımı ve toplanması konusunda bilgi alan çocuklar dalında çilek topladı. Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Balkan Vekili Hüseyin Çam ile Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatif Başkanı Dilek Çam katıldı. Çocuklara toplanan çileklerden yapılan pasta ikram edildi, hediyeler verildi.

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