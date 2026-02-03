MARDİN'de öğleden sonra etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşürdü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 15 metreye kadar düştü. Trafikte sürücüler, farlarını yakıp, düşük hızda ilerledi. Tarihi yapıların gözden kaybolduğu kentte, sisin gün boyunca etkili olacağı bekleniyor. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
