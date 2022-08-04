Kızıltepe'de DEDAŞ ekibine taşlı saldırı: 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlamış şebekenin yenilenmesi için yatırım çalışmalarını yürüten Dicle Elektrik ekibi, bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü'ne bağlı yatırım ekipleri, bir süredir devam eden şebeke yenileme çalışmaları çerçevesinde Kızıltepe ilçesinin Sanayi Mahallesi Halkalı Caddesi'nde ekonomik ömrünü doldurmuş olan iletim hatları, direk, pano ve aydınlatma tesislerinin yenilenmesi çalışmalarını yaparken, bu yatırım çalışmalarını kabul etmeyen bir grubun saldırısına uğradı. Çalışmaları ilk günden bu yana engellemeye çalışan grup araç ve çalışanları taş yağmuruna tuttu.

Aralarında kadınların da bulunduğu saldırganların attığı taşların isabet ettiği ve içerisinde Dicle Elektrik çalışanı iki kişinin bulunduğu aracın camları kırıldı, araçta önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Kırılan camdan içeri giren bir taş ise Ö.D. isimli çalışanın kafasına isabet etti. Aldığı taş darbesi ile yaralanan Ö.D. hemen hastaneye kaldırılırken, olaylar yüzünden duran şebeke yenileme çalışmaları, olay yerine gelen emniyet güçlerinin nezaretinde devam etti. - MARDİN