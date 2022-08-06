Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde çaldıkları otomobili 5 bin lira karşılığında sattıklarını belirtmeleri üzerine ekipler, çalıntı aracın Viranşehir ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Mehmet Emin Ö. ve Orhan D. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de park halindeki otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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