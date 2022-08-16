Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Sürekli Mahallesi yakınlarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bilal Ö'nün (32) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Bilal Ö'nün cesedi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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