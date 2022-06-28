Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ı, muhtarlar ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik toplantı salonunda Vali Demirtaş ile bir araya gelen mahalle muhtarları sorun ve taleplerini iletti.

Mardin merkez ve kırsalda yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Demirtaş, bu yıl 850 kilometre civarında bir sathi kaplama asfaltı yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Özellikle merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Demirtaş, vatandaşların daha konforlu yollara kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"10 ilçemizde de yol başta olmak üzere altı ve üst yapı yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mardin'imizin daha çok yeşil alana sahip olması için de alternatif yer arayışları içerisindeyiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kültür sanata yönelmeleri için yine bu gaye ile yeni yapılar inşa ediyoruz. Mahalle muhtarlarımız biz yöneticiler ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyor. Onlar vatandaşlarımızın taleplerini bizlere iletiyor, bizler de imkanlar dahilinde bu talepleri çözüme kavuşturuyoruz. Allah nasip ederse el birliği ile Mardin'imizi daha ileriye taşıyacağız."