Mardin Valisi Demirtaş Nusaybin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Nusaybin'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Belediye Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ve Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ramazan Doğan tarafından karşılandı.

8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi, Devrim Mahallesi, Nevruz Bulvarı, Kültür Sokak, Fırat Mahallesi, Ülker Caddesi, Gırnavaz Mahallesi, Baraj Yolu Caddesi ve Dicle Mahallesi Moris Caddesinde asfalt ve yol yapım projeleri ile ilgili inceleme yapan Demirtaş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gırnavaz Mahallesinde yapımı süren meslek lisesi binası inşaatında da incelemede bulunan Demirtaş, daha sonra ilçe merkezindeki Nusaybin Çarşısında başlayan alt yapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi aldı.

Demirtaş, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüşerek, talep ve görüşlerini dinledi.