Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyor - Son Dakika

Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyor

20.11.2020 11:03

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşçı Orhan Ayaz, kırmızı et ve kuyruk yağı ile portreler yapıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşçı Orhan Ayaz, kırmızı et ve kuyruk yağı ile portreler yapıyor.

İpek Yolu'ndaki bir tesisin restoranında aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Ayaz'ın, küçük yaşta başlayan resme ilgisi hiç eksilmedi.

Restoranda gün boyu müşteriler için yemek hazırlayan Ayaz, mutfakta arta kalan zamanında portre yapmaya karar verdi.

Bunun için elindeki malzemeleri değerlendirmek isteyen Ayaz, kırmızı et ve kuyruk yağı kullanarak portre yapmaya başladı.

Küçük küçük doğradığı kırmızı et ve kuyruk yağını fırça gibi kullandığı kürdanla, tuval olarak kullandığı tepside şekillendiren Ayaz, Barış Manço, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi sanatçıların portrelerini yapıyor.

Yaklaşık 2 yıldır mutfaktaki boş zamanını hobisine ayıran Ayaz'ın yemekleri kadar yaptığı portreler de müşterilerden ilgi görüyor.

"Etleri kürdanla nakış gibi işliyorum"

Ayaz, AA muhabirine, 17 yıldır aşçılık yaptığını, çocuk yaşlardan bu yana da resme ilgi duyduğunu söyledi.

Çalışma hayatına girdikten sonra iş yoğunluğu nedeniyle resim yapamadığını ifade eden Ayaz, çalıştığı ortamda resim yapmak istediğini belirtti.

"Et ve kuyruk yağından yaklaşık 2 yıldır portreler yapıyorum. Yaptığım portreleri sosyal medya hesabımdan etiketleyerek sahiplerine ulaşıyorum. Onlar da paylaşıyor ve çok beğeniliyor. Bu da bana ayrıca gurur veriyor." diyen Ayaz, resim yapmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Ayaz, "Etleri ve kuyruk yağını küçük küçük doğradıktan sonra kürdanla nakış gibi işliyorum. Et kıyma şeklinde olduğunda birbirinden ayırt etmek zor oluyor. Ama bıçakla doğrandığında kürdanla işlenebiliyor." dedi.

Her şeyin sevgi ile başladığını, sevgi mutfağa yansıtıldığında başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu anlatan Ayaz, "Mutfakta küçük dokunuşlar çok önemli." diye konuştu.

Başladığı dönemde bir portreyi 3,5 saatte yaptığını, şimdi ise yaklaşık 40 dakikada hazırladığını kaydeden Ayaz, hobi olarak başladığı bu işi sürdürmek istediğini ifade etti.

"Duvara asmak geliyor insanın içinden"

Müşterilerden Abdurrahman Kesik, aşçı Ayaz'ın yaptığı portrenin ilgi çekici olduğunu belirterek, "Eline sağlık, çok güzel olmuş. Emek sarf etmiş. Çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Rüstem Türk, hünerli ustanın elinden çıkan portrelerin çok güzel olduğunu, et ve kuyruk yağı ile portre yapmanın beceri istediğini vurguladı.

Osman Tekmen ise portreleri çok beğendiğine işaret ederek, "Uzaktan görünce duvara asmak geliyor insanın içinden. O derece güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin sahibi Abdulhalim Aydın da 1981 yılından bu yana İpek Yolu'nda hizmet verdiklerini, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını ifade etti.

Tesiste yaklaşık 150 personel çalıştığını aktaran Aydın, "Ustalarımızın hepsi başarılı ve farklı marifetleri var. El becerileriyle çalışmalar yapıyorlar. Orhan ustamız da yaptığı portrelerle dikkati çekiyor. Bu bir ekip işi. İnşallah hep beraber başarmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyor
Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyor
Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyor
Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyor

Orhan Ayaz, İpek Yolu, Nusaybin, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mardinli aşçı et ve kuyruk yağından portre yapıyor - Son Dakika


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