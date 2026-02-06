Mardinli Genç Satranççiden Büyük Başarı

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Mardin'in Mazıdağı ilçesi Anadolu Lisesi öğrencisi Demhat Zerey, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan Pine Beach Belek Kongre Salonunda gerçekleştirildi. 2 bin 884 sporcunun katılımıyla düzenlenen dev organizasyonda, Mardin'in Mazıdağı ilçesinden turnuvaya katılan Mazıdağı Anadolu Lisesi öğrencisi Demhat Zerey, yıldızlar kategorisinde kendi yaş grubunda Türkiye ikincisi olmayı başardı. Turnuvadaki üstün performansıyla dikkat çeken Zerey, elde ettiği dereceyle satranç milli takımına seçilerek, Türkiye'yi Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Başarılı sporcunun bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörleri ve ailesi tebrik edilirken, Demhat Zerey'e Avrupa Şampiyonası yolunda başarı dilekleri iletildi. - MARDİN