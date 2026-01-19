Market Soygunu: 2 Genç Tutuklandı - Son Dakika
Market Soygunu: 2 Genç Tutuklandı

19.01.2026 13:04
Afyonkarahisar'da, biber gazı ve tabanca kullanarak market soyan 2 genç tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı sıkıp tabanca ile tehdit ederek, 9 bin 500 TL gasbeden P.B.D. (17) ve S.A.O. (17) tutuklandı.

Olay, 5 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında, Milli Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Markete gelen yüzleri maskeli 2 kişiden biri, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek, kasadaki paraları vermesini istedi. Bu sırada diğer şüpheli ise iş yeri sahibine biber gazı sıktı. Kendisini korumaya çalışan iş yeri sahibi ile tabancalı şüpheli arasında arbede yaşandı. Diğer şüpheli ise kasadaki 9 bin 500 lirayı gasbetti. Kısa süreli arbedenin ardından şüpheliler ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bin 467 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceleyip şüphelilerin P.B.D. ve S.A.O. olduğunu belirledi. Şüpheliler, geçen cumartesi günü polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ise metruk bir binada, poşete sarılı, toprağa gömülmüş halde bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

HABER: Muzaffer Nal, İlyas Kaan Taytak

Kaynak: DHA

