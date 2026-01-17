Marketin Merdiveni Çöktü: Çalışan Yaralandı

BAKIRKÖY'de bir marketin ahşap merdiveni çöktü. Bu sırada merdivenin üzerinde olan market çalışanı enkazın altında kalarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Sinem K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin depo bölümüne inip çıkmak için kullanılan ahşap merdiven bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada merdivenin üzerinde bulunan market çalışanı Sinem K., enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise enkazın altında kalan Sinem K.'yı kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen Sinem K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.