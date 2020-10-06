Marketlerde fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki marketlerde satışa sunulan ürünlerin etiketli olup olmadığını ve fiyat tarifelerini denetledi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm işyerlerinde kanunen ürünlerin fiyatlarının görünecek yerde olması, etiketli şekilde satışa sunulması ve fiyat tarifesinin görülmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda zabıta müdürlüğü tarafından fiyat ve etiket denetimleri yapıldığını ifade eden Akın, "Son olarak kent merkezindeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yapılan denetimlerde ürünlerini etiketsiz, satışa fiyat göstermeksizin satışa sunanlara gerekli uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Bu tür denetimlerimiz halkımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için devam edecek." dedi.