DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Ali Dikici'nin market çalışanlarına silah doğrulttuğu ve paraları aldığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Soygun yaşandığını gören müşterilerin yaşadığı panik de görüntülerde yer aldı.

Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

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