Markette unutulan cep telefonunu çaldı - Son Dakika
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Markette unutulan cep telefonunu çaldı

28.04.2022 09:32

Eyüpsultan'da bir kadının alışveriş yaptığı marketin kasasında unuttuğu cep telefonu sakin tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli tarafından çalındı.

Eyüpsultan'da bir kadının alışveriş yaptığı marketin kasasında unuttuğu cep telefonu sakin tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Nisan Cuma günü Eyüpsultan Defterdar Mahallesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti. İddialara göre, bir kadın alışveriş yapmak için markete gitti. Alışverişini yaptıktan sonra kendi telefonunu cebine koyan kadın şirket telefonunu kasanın önündeki tezgahta unutarak marketten ayrıldı. O sırada markette alışveriş yapan şüpheli unutulan cep telefonunu gördü. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olan şüpheli, cep telefonunu alarak cebine koydu. Şüpheli daha sonra sakin tavırla marketten ayrıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının cep telefonunu unutarak marketten çıktığı görülüyor. Daha sonra kasanın önündeki cep telefonunu cebine atan şüpheli olay yerinden ayrılıyor.

Cep telefonu çalınan kadın güvenlik kamera görüntüleriyle beraber polise başvurdu. Polis şimdi o şüpheliyi arıyor.

(İHA)

Markette unutulan cep telefonunu çaldı
Markette unutulan cep telefonunu çaldı
Markette unutulan cep telefonunu çaldı
Markette unutulan cep telefonunu çaldı
Markette unutulan cep telefonunu çaldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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