Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu - Son Dakika

Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu

6 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adasında deniz altından geçen elektrik kablolarının kopması sonucu 15 gündür jeneratörler vasıtasıyla verilen elektrik arızanın giderilmesi ile normale döndü.

Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu, System.String[]

Balıkesir'in Marmara Adasında deniz altından geçen elektrik kablolarının kopması sonucu 15 gündür jeneratörler vasıtasıyla verilen elektrik arızanın giderilmesi ile normale döndü.


10 bin nüfuslu Marmara Adasında yeni yıla iki gün kala bölgeden geçen yabancı uyruklu bir geminin çıpa atması sonucu deniz altından elektrik enerjisi sağlayan kablolar kopmuştu. 36 saat karanlıkta kalan ada sakinleri yerel yönetimin ve adada bulunan mermer ocaklarının temin ettiği jenaratörler vasıtasıyla geçici olarak aydınlığa kavuşmuştu.


15 gündür deniz altından geçen kabloların onarılması için sürdürülen çalışmalar bugün tamamlanarak adaya normal elektrik verilmeye başlandı.


Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada "Adamızda bir süredir devam eden elektrik arızasında mutlu sona ulaştık. İşletmeler dahil olmak üzere bugünden itibaren normal kullanıma geçtik. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız gerek işletmelerimizle koordine içerisinde tüm imkanlarlarımızı seferber ederek çözüme ulaştık" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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