"Marmara Bölgesi Oda ve Borsaları Stratejik Planlama Çalıştayı" Bandırma'da başladı - Son Dakika
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"Marmara Bölgesi Oda ve Borsaları Stratejik Planlama Çalıştayı" Bandırma'da başladı

18.04.2022 13:16
"Marmara Bölgesi Oda ve Borsaları Stratejik Planlama Çalıştayı" Bandırma'da başladı

Bandırma'da, "Marmara Bölgesi Oda ve Borsaları Stratejik Planlama Çalıştayı" başladı.

Bandırma'da, "Marmara Bölgesi Oda ve Borsaları Stratejik Planlama Çalıştayı" başladı.

Bir otelde gerçekleştirilecek olan çalıştayda konuşma yapan Bandırma Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay, Bandırma'nın yıllardan beri önemli bir ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Can Tan, "Günümüzde zamanlama artık büyük önem taşıyor. Zaman en büyük maliyettir. Doğru zamanda yapılan iş değerli oluyor." dedi.

Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek de akreditasyon süreçlerinin oda ve borsaların hizmet kalitelerini yükselterek vizyon kattığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Özge Karatepe ve Stratejik Planlama bölümünden Berker Telek tarafından katılımcılara bilgi verildi.

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Marmara Bölgesi, Ticaret, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 'Marmara Bölgesi Oda ve Borsaları Stratejik Planlama Çalıştayı' Bandırma'da başladı - Son Dakika


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