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MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ - Son Dakika

MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ

14.12.2021 10:35

MARMARA denizini denizanası istila etti.

MARMARA denizini denizanası istila etti. Denizanaları İstanbul Boğazı'nda da günlerdir yoğun olarak görülüyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor. Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor dedi.

Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı yine denizanalarının istilasına uğradı. İstinye Marina'da büyüklü, küçüklü birçok denizanası görüldü. Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürükleniyor.

DENİZANALARINI GÖRÜLMESİNDE CİDDİ BİR ARTIŞ OLDU

İstanbul'un kıyı kesimlerinde denizanalarındaki artışı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Deniznası 5-10 yıllık rutin olarak görülmeye başladı. Her yıl bu mevsimlerde denizanalarının sayılarında böyle bir artış görülüyor. Denizanalarının larvalarının sonbahar, kışa girerken serbest kalması ve su kütlesinde görünür hale gelmesiyle olan bir olay. Bu denizanalarını görülmesinde ciddi bir artış oldu. Çünkü Marmara Denizi gün geçtikçe besin tuzu yönünde daha zengin ve organik kirlilik açısından daha zengin bir hale geldi. İşte bu tarz ortamlar denizanaları için uygun ortamlar dedi.

DENİZANALARI BALIK STOKLARINI ETKİLİYOR

Sıcaklığın artışı, ortam koşulları ve aşırı balık avcılığının denizanalarının artmasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Okyar, Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor. Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor. Onun dışında denizanaları yüzde 95'i su olan bir canlı. Balıkçıların balık tutmak istedikleri yerde denizanası varsa, ağların göz açıklıklarını kapatıyorlar ve balıkçının daha fazla yakıt harcamasına, sebep oluyor. Çoğu zaman balıkçı ağlarını çekemiyor bile. Birtakım müsilaj gibi bir olay meydana geliyor diye konuştu.

DENİZANALARI DOKUNDUĞUNUZDA KAŞINTI YARATABİLİR

Prof. Dr. Okyar, sözlerine şu şekilde devam etti

Tüm denizanaları yakıcı hücrelere sahiptir. Çünkü denizanaları besinlerini bu şekilde sağlar. Bu yakıcı hücrelerin seviyeleri var. Ancak Marmara Denizi'nde şu an aşırı artış gösteren ve Aydenizanası dediğimiz denizanalarının yakıcı hücreleri çok etkili değil. Ama cildiniz hassassa bu denizanalarına dokunduğunuzda bir kaşıntı yaratabilir. Kıyılarımızda böyle türler var mı Diye sorarsanız 'evet' var. Ancak Marmara Denizi'nde çok nadir çıkıyorlar.

Geçen sene oluşan denizanası istilasına değinen Prof. Dr. Okyar, Geçen sene lodos ve akıntı sistemine bağlı buzdağının görünmeyen kısmı görünmeye başlamıştı. Şimdi de geçen sene olduğu gibi bir durum söz konusu. Yoğun bir şekilde denizanaları var. Bizim bu süreçle ilgili yapabileceğimiz şey Marmara Denizi'ni koruma konusunda alınan kararların ciddi şekilde uygulanması ifadelerini kullandı.

MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ
MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ
MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ
MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ
MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ
MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ
MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ
MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARA'DA BALIKÇILIĞA MÜSİLAJIN ARDINDAN DENİZANASI TEHTİDİ - Son Dakika
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