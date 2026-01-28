Marmara'da Şap Hastalığı Karantinası - Son Dakika
Marmara'da Şap Hastalığı Karantinası

Marmara\'da Şap Hastalığı Karantinası
28.01.2026 12:26
Balıkesir'in Marmara ilçesinde şap hastalığı tespit edilen hayvanlar için karantina uygulamaları başladı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde veteriner hekimler tarafından yürütülen aşılama çalışmaları sırasında Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yeni getirildiği tespit edilen 4 büyükbaş hayvanda şap hastalığına ait lezyonlar belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, hastalığın tespit edilmesinin ardından bölgede karantina çalışmaları başlatılırken, gerekli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca söz konusu bölgeden canlı hayvan çıkışları yasaklandı.

Marmara İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Marmara Adası'nın tamamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, şap hastalığının insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını, ancak hayvansal üretimde ciddi ekonomik kayıplara yol açabildiğini vurguladı.

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdinç Çavuşoğlu, karantina tedbirlerine titizlikle uyulmasının sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde atlatılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.