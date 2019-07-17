Marmara'da sıcaklık azalıyor
3 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
Marmara Bölgesi Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:53 Kaynak: AA
'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklığın 2 ila 4 derece azalması ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
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