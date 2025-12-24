Marmara'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak - Son Dakika
Marmara'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

Marmara'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak
24.12.2025 18:49
Marmara Bölgesi, 26 Aralık'tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi'nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların cumartesi günü Anadolu yakasının yükseklerinde karla karışık yağmur, pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı olacağı bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi. Bu süreçte, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

Bölgedeki il merkezlerinde 26 Aralık 2025 ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının ise İstanbul'da 0, Edirne'de eksi 3, Kırklareli'de eksi 3, Tekirdağ'da eksi 1, Kocaeli'de eksi 1, Sakarya'da eksi 2 ve Yalova'da 1 derece olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

