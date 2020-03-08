Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Yalova'ya 3 kilometre uzaklıkta bu sabah saat 07.21'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.

Haber: YALOVA,