Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
40 dakika önce
MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:51 Kaynak: DHA
MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Yalova'ya 3 kilometre uzaklıkta bu sabah saat 07.21'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
de depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 10.4 olarak kaydetti.
Haber: YALOVA,
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