Marmara Gölü için ÇED Kararı İptal Edildi

(MANİSA) - Doğa Derneği, Marmara Gölü'nün ana besleme kaynağı olan Gördes Çayı üzerindeki kum-çakıl ocağı projesine ilişkin açılan davada mahkemenin "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal ettiğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; Salihli Çevre Derneği, Akhisar Çevre Derneği ve Turgutlu Çevre Derneği ile birlikte, projeye verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararına karşı dava açtı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan raporu esas alarak söz konusu kararı iptal etti.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salihli Çevre Derneği, Akhisar Çevre Derneği ve Turgutlu Çevre Derneği ile birlikte Marmara Gölü'nün ana besleme kaynağı olan Gördes Çayı üzerindeki yeni kum-çakıl ocağı projesine verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararına karşı açtığımız davada mahkeme, bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan raporu esas alarak söz konusu kararı iptal etti.

Bilirkişi raporunda; proje alanının koruma bölgesi içinde ve Marmara Gölü'nü besleyen önemli bir su havzasında yer aldığı, yüzey ve yeraltı sularını olumsuz etkileme riski taşıdığı, rezerv hesapları ve ocak planlamasının tutarsız olduğu ve faaliyetin habitat kaybına yol açacağı vurgulanmıştı.

Bu tespitler doğrultusunda 'ÇED Gerekli Değildir' kararının uygun olmadığı belirtilmişti. Marmara Gölü'nün yaşamaya devam edebilmesi için nehir yatağındaki su akışının yeniden sağlanmasını ve Gördes Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su bırakılmasını talep ediyoruz."