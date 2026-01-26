Marmarabirlik'te Yeni Başkan Hüseyin Sevdi - Son Dakika
Marmarabirlik'te Yeni Başkan Hüseyin Sevdi

Marmarabirlik\'te Yeni Başkan Hüseyin Sevdi
26.01.2026 19:36
Hüseyin Sevdi, Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin yeni başkanı seçildi.

Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda oyların çoğunluğunu alan Hüseyin Sevdi, kooperatifin yeni başkanı oldu.

Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin seçimli olağan genel kurul toplantısı, kooperatifin Çeltikçi Mahallesi'ndeki binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda 894 üye oy kullanırken, geçerli oyların 638'ini alan Hüseyin Sevdi başkanlığa seçildi. Diğer aday Hasan Cevizlidere ise 252 oy aldı.

Genel kurulda toplam 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan yönetim kurulu üye sayısının artırılması teklifi de oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üye sayısının 4'ten 6'ya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi. Yaklaşık 3 saat süren oy verme işleminin ardından yapılan sayım sonucunda Hüseyin Sevdi, Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin yeni başkanı oldu. Kooperatifin yeni yönetim kurulu şöyle:

"Asil Üyeler: Hüseyin Sevdi, Soner Sümer, Şaban Ayrancı, Kazım Akoğlu, Ahmet Öztürk, Ahmet Çil

Yedek Üyeler: Remzi Bayram, Serkan Özen, Fikret Öztürk, Gülek Açıkgöz, Mustafa Sıtkı Alemdaroğlu, Nurettin Kuzu"

Kooperatif Temsilcileri ise şöyle:

Asil: Remzi Bayram, Hüseyin Sevdi, Serkan Özen, Mustafa Bayer, Hasan Basri Tuna, Savaş Sakin, Emin Karasakal, Mehmet Bozbey, Barış Genç, Ertan Ergül, Şaban Bulut, Mahmut Varol, Recep Kaçar, Hüseyin Toker, Adnan Barış, Osman Gürel, Mehmet Demirhan, Turhan Kavas, İsmail Varol, Süleyman Çur, Remzi Şentürk,

Ali Hikmet Ertürk, Hasan Sevci, Ahmet Yıldız" - BURSA

Kaynak: İHA
SON DAKİKA: Marmarabirlik'te Yeni Başkan Hüseyin Sevdi - Son Dakika
