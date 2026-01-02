Marmaraereğlisi'nde Balık Satış Denetimi - Son Dakika
Marmaraereğlisi'nde Balık Satış Denetimi

Marmaraereğlisi'nde Balık Satış Denetimi
02.01.2026 13:34
Tekirdağ'da balık satış noktalarına denetim yapıldı, hijyen ve yasal uygunluk kontrol edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında perakende balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, satışa sunulan su ürünlerinin yasal avlanma boylarına uygunluğu, ürünlerin tazelik durumu, hijyen şartları, etiket ve menşei bilgileri ile muhafaza şartları titizlikle kontrol edildi. Ekipler, özellikle tüketici sağlığını doğrudan ilgilendiren soğuk zincir kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat ederken, av yasağı kapsamında bulunan türlerin satışının yapılıp yapılmadığı da incelendi.

Yapılan kontroller sırasında işletme sahiplerine mevzuat hakkında bilgilendirme yapılırken, eksikliği bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Kurallara aykırı durumların tespit edilmesi halinde ise idari işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Yetkililer, denetimlerin hem halk sağlığının korunması hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından aralıksız devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

