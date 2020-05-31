Marmaray ve Başkentray'da normalleşme süreci başlıyor - Son Dakika

Marmaray ve Başkentray'da normalleşme süreci başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da normalleşme süreci kapsamında yarından itibaren seferlerin 06.00-22.

Marmaray ve Başkentray'da normalleşme süreci başlıyor, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da normalleşme süreci kapsamında yarından itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını bildirerek, Halkalı- Gebze hattında toplam 285 seferle Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenlerin işletilmeye başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu, Başkentray'da da aynı şekilde normalleşme programının başlatılacağını söyleyerek, "Bu kapsamda Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan 1 Haziran itibarıyla 3 ay daha ücretsiz yararlanacak" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınının zamanında alınan önlemlerle büyük ölçüde kontrolde tutulduğuna dikkat çekerek, 83 milyon vatandaşın dirayetli duruşu ile verilen milli mücadelenin başarı ile sonuçlanması için çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme planı çerçevesinde yarından itibaren birçok alanda kısıtlamaların kalkacağını ve kamuda da normal mesai düzenine geçileceğini belirtti. Karaismailoğlu, tüm bu gelişmelerle birlikte şehir içi toplu ulaşımda yolcu talebinin artacağını dile getirerek, "28 Mart'tan itibaren yüksek hızlı, konvansiyonel trenlerin seferleri durdurulurken, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray'ın seferleri azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürülmüştü. 28 Mayıs'ta seferlerine yeniden başlayan yüksek hızlı trenlerden sonra Marmaray'da da normalleşme programı uygulanacak" diye konuştu.


"Günlük işletilen 142 adet tren sayısı, yüzde yüz artırılarak 285'e çıkarılacak"


Yüksek hızlı trenlerde olduğu gibi Marmaray'da da alınan tedbirlerle normalleşme planını uygulamaya başlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, birinci önceliklerinin ise salgın riskine karşı alınan önlemlerle artan yolcu talebinin en sağlıklı şekilde karşılanması olduğunun altını çizdi. Sosyal mesafenin korunması başta olmak üzere diğer önlemlerle birlikte Marmaray'ın en sağlıklı şekilde hizmet vermesini sağlayacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bu kapsamda yolcular arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla Gebze-Halkalı hattında çalıştırılan trenlere ilave olarak bin 637 yolcu kapasiteli 5 vagonlu setler yerine 3 bin 56 yolcu kapasiteli 10 vagonlu setlerle hizmet verilecek. Günlük işletilen 142 adet tren sayısı, yüzde yüz artırılarak 285'e çıkarılacak. Diğer bir ifadeyle daha evvel 5 vagonlu setlerle yapılan iç döngü seferleri 1 Haziran'dan itibaren 10 vagonlu setler ile yapılacak olup, daha evvelki uygulamadan ayrı olarak günde 203 bin adet fazladan kapasite halkımızın kullanımına sunulmuş olacak" şeklinde konuştu.


Marmaray 06.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek


Tüm Marmaray trenlerinde yolcuların oturacağı ve ayakta bekleyeceği yerlerin sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiği ve her sefer sonrasında trenlerin dezenfekte edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "Marmaray seferleri yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak iç ve dış döngü olarak planlandı. 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 06.00-22.00 saatleri arasında 76 kilometrelik Halkalı-Gebze hattında toplam 285 sefer yapılacak, Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla tren işletilecektir" dedi.


Bu düzenleme ile sadece sefer sıklığının değil, yolcu kapasitesinin de arttırıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Salgın nedeniyle sefer sayısı düşürülen Marmaray'da iç döngü seferleri durdurulmuştu. Gebze-Halkalı hattında 15 dakika aralıklarla işletilen trenlerle ortalama 65 bin yolcuya hizmet veriliyordu. 2019 yılı günlük yolcu ortalamasının 340 bine, 2020 yılında salgın öncesinde ise 415 bine kadar çıktığı dikkate alındığında, normalleşme programı ile bu rakamlara tekrar ulaşılacak hatta üzerine çıkılacaktır. Çünkü diğer ulaşım ağıyla entegre olan Marmaray'dan 5 metro, 1 metrobüs hattına aktarma yapılıyor, dolayısıyla Marmaray ana nehir yatağı gibi çevreden sürekli bir yolcu akışına sahip bulunuyor" diye konuştu.


Başkentray'da 15 dakika aralıklarla 113 tren seferi gerçekleştirilecek


Karaismailoğlu, salgın öncesinde günde 39 bin yolcuya hizmet veren Başkentray'da aynı şekilde normalleşme programı kapsamında günde 30 dakika aralıklarla sefer yapan 56 adet trenin 113'e çıkarıldığını, sefer aralığının ise 15 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, ayakta seyahat eden yolcu hariç günlük koltuk sayısının ise 9 bin 690 adet artırılarak, toplamda 19 bin 210 koltuk olarak kullanıma sunulduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, diğer trenlerde olduğu gibi tüm Başkentray trenlerinin ve istasyonlarının salgına göre sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiğini, sefer sonlarında trenlerin dezenfekte edildiğini söyledi.


Sağlık çalışanları 3 ay daha ücretsiz yararlanacak


Yarından itibaren şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalktığını ve sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olan yaş gruplarının değiştiğini de anımsatan Karaismailoğlu, bu yeni düzenlemeye göre yüksek hızlı trenlerdeki seyahatlerde HES kodunun tüm vatandaşlar için zorunlu olduğunu, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların ise ayrıca seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyeceklerinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, sağlık çalışanlarına bir müjde vererek, "Şükran duyduğumuz sağlık çalışanlarımız 1 Haziran tarihinden itibaren 3 ay daha Marmaray ve Başkentray'dan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler" ifadesini kullandı.


Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızı sevdiklerine ulaştırmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Salgın sürecinden olumsuz etkilenen tüm ulaşım modlarımızda Türkiye'yi ileriye taşıyacak önemli yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Vizyonu ve dirayeti ile en zoru başaran ve tüm dünyaya adından söz ettiren Türkiye güçlü adımlarla üretmeye ve ilerlemeye devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak durmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecanla hizmet vereceğiz" dedi. - ANKARA

Marmaray, Halkalı, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaray ve Başkentray'da normalleşme süreci başlıyor - Son Dakika

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