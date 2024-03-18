Göztepe Marmaray İstasyonu\'nda Saldırıya Uğrayan Kadın: \'Beni İşimden Edersen, Seni Öldürürüm, Keserim\'

İstanbul'da Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülhan Karadereli, aynı yerde temizlik personeli olarak çalışan Çetin Akay tarafından, yüzünden bıçaklanmıştı. Talihsiz kadın, hastanede tedavisi sürerken ölümden döndüğü o anlarda başına gelenleri paylaştı. 34 yaşındaki Karadereli, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir numaradan beri arayarak, 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim' demişti" sözleriyle saldırganın daha önceden kendisini tehdit ettiğini ifade etti.
Hastane yatağında yaşadıklarını anlatan Karadereli, "Yaklaşık 2 senedir takıntı ve saplantılı halde olan Çetin Aktay tarafından taciz edildim. Artık bu durum beni aşırı derece rahatsız etmeye başlamıştı. Israrlı takip, taciz, tehdit… Sürekli bu şekilde mesajlar ve aramalar alıyordum. Şahıs tarafından hem iş hem özel hayatımda her yerde takip ediliyordum. Son 1 yıldır ise ağzında maske, kafasında kapüşon şeklinde takip edildim. Konunun Cumhurbaşkanımıza iletilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Bu konular ile alakalı lütfen cezaların artırılmasını istiyorum. Durumlar bu hale gelmeden, sırtımdan yaralanmadan, yüzümden yaralanmadan önce bir tedbir alınsaydı belki bu hale gelmeyecektim. Tedbirlerin artırılmasını istiyorum. Olayın 1 ay sonra hemen unutulup kapatılmasını istemiyorum. Bu kişi elini kolunu sallayarak gezmesin. Bugün benim canımı yakan, yarın başkasının canını yakar" dedi.
Karadereli, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde de Akay tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Güçlü ve dirayetli olmamız gerek. Bizler değerliyiz, inşallah hiçbir kadın benim durumuma düşmüş. Benim durumuma düşerseler bile lütfen suç duyurusunda bulunsunlar, saklamasınlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir numaradan beri arayarak, 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim' dedi. Bu tehdidi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptı" dedi.
Karadereli, savunmasız şekilde olduğunu ifade ederek, "Olay anında güvenlik arkadaşım vardı, tam tesadüfen yeni gelmişti. O yardımcı oldu, sonrasında yolcular müdahale etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, onların sayesinde birçok darbeden kurtuldum. Yoksa kesinlikle şahıs beni öldürmek üzere gelmişti. Bu şahıs bana çok savunmasız bir anımda saldırdı. Yolcuların iniş anında, yolcuların arkasından saklanarak geldi ve tam turnike bölgesinden koşarak, çalıştığım Marmaray istasyonunda direkt bıçakla saldırdı.
2-3 saniye içerisinde savunmasız olduğum bir anıma denk geldi. Öncelikle bıçakla saldırınca oturduğum yerden kalkamadım, daha sonrasında bıçağın herhangi bir yerime gelmemesi için cenin pozisyonuna geçtim. Cenin pozisyonundayken şahıs bu sefer sağ sırtıma birkaç kez bıçak sapladı, sonra sağ göğüs yan tarafıma, daha sonrasında suratımı alttan doğru bıçakladı. Kafama baskı uygulayarak, kafamı çekti, yere sürükledi ve alttan doğru bıçağı yüzüme çekti" şeklinde konuştu.
Olay, 15 Mart'ta Kadıköy'de, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, 2 senedir aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'yi taciz ediyordu. Karadereli, Akay tarafından rahatsız edildiği için defalarca karakola başvurdu. Son olarak 8 Mart'ta kendisini farklı bir telefon numarasından arayan Akay, kendisine bıçakla saldıracağını söyledi. Ardından 7 gün sonra, Karadereli'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Marmaray İstasyonuna geldi. Önce yolcuların arkasında saklanarak bekledi, daha sonra yanında bulunan bıçağıyla Karadereli'ye saldırmaya başladı.
Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldı. Karadereli'yi hem yüzünden hem sırtından bıçaklayan Akay'ın 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Akay, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Göztepe Marmaray İstasyonu'nda Saldırıya Uğrayan Kadın: 'Beni İşimden Edersen, Seni Öldürürüm, Keserim' - Son Dakika
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