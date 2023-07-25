İBB UKOME Toplantısı Toplu Ulaşıma Zam Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika
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İBB UKOME Toplantısı Toplu Ulaşıma Zam Gündemiyle Toplanacak

25.07.2023 23:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek. Ayrıca minibüslerin İstanbulKart entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi de gündeme alınacak.

İBB'nin perşembe günü yapılacak UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılmasının yanı sıra minibüslerde İstanbulKart kullanımı teklifi de görüşülecek.

UKOME ZAM GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek. İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi. UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

MİNİBÜSLERDE İSTANBULKART TEKLİFİ

Öte yandan HalkTV'nin haberine göre; Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün teklifi olan ve 26. madde de yer alan "minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi" teklifi de İBB tarafından gündeme alındı. Eğer teklif kabul edilirse, minibüslerde artık İstanbulKart geçecek. Ancak edinilen bilgiye göre henüz fiyatlandırma konusunda henüz net bir durum söz konusu değil.

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İstanbulkart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB UKOME Toplantısı Toplu Ulaşıma Zam Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB UKOME Toplantısı Toplu Ulaşıma Zam Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika
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