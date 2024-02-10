Saadet Partisi İBB Başkan adayı Birol Aydın, metrobüs ve Marmaray\'ı kullanarak toplu taşıma sorununa dikkat çekti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında metrobüs ve Marmaray'ı kullanarak İstanbul'daki toplu taşımaya dikkat çekti.
Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'e yapacağı ziyaretler için ekibiyle partisinin Cevizlibağ'daki İl Başkanlığı önünden metrobüse bindi.
Metrobüsteki yoğunluktan yolculuğunu ayakta geçiren Aydın, diğer yolcularla sohbet etti.
Aydın, metrobüste AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşım araçları içinde en kolaylaştırıcı olanın metrobüs olduğunu, metrobüsün ise eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde hizmete başladığını hatırlattı.
Metrobüsün ilk dönemlerine göre yolcuların memnuniyet oranın düştüğünü ama fonksiyonunu devam ettirdiğini anlatan Aydın, kendisinin de günlük hayatta metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullandığını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Bu yoğunluğun azalması metrobüs ve Marmaray kullanan vatandaşların ortak kanaati. Dünden bugüne bu şikayet ve talep var. Yapılan hizmetler var ama yetmiyor."
Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ulaşım sorununun çözümü için bu ağı nasıl geliştireceklerini, trafikte kalma süresini nasıl azaltacaklarını ve ulaşım çeşitliliğini nasıl arttırabileceklerini vatandaşlara anlattıklarını ifade etti.
Yolculuğunun herkesinki gibi geçtiğini belirten Aydın, "Bütün yolcular, bütün İstanbullular neyi çekiyorlarsa, neyi yaşıyorlarsa aynı şeyi yaşayarak geçti." dedi.
Aydın'ın metrobüs yolcuğu Söğütlüçeşme'de sona erdi.
Durakta partililer tarafından karşılanan Aydın, çevredeki esnafa karanfil dağıtarak seçim hedeflerini anlattı.
Aydın, daha sonra Söğütlüçeşme'den Marmaray'a kullanarak Maltepe Süreyya Plajı Durağı'nda indi.
Burada da kafelerdeki genç seçmenlere karanfil dağıtarak kendisini tanıtan Aydın, esnaf ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı.
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